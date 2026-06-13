Джеймс Франко завел тикток и опубликовал серию загадочных видео

В первом видео Франко представился зрителям и подчеркнул, что перед ними настоящий человек, а не созданная искусственным интеллектом версия. Актер заявил, что не занимается продвижением каких-либо проектов, но при этом попросил пользователей подписаться на его аккаунт, пообещав позже рассказать о происходящем.