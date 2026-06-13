Весь ясенелистный клен в Москве постепенно заменят на местные деревья

Впервые о планах избавиться от американского клена стало известно в ноябре 2025 года. В департаменте природопользования тогда пояснили, что эти деревья слишком быстро разрастаются, а их ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы они неустойчивы в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.