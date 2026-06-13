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Весь ясенелистный клен в Москве постепенно заменят на местные деревья

Афиша Daily
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Фото: David A.Hofmann/Flickr

Глава департамента природопользования Москвы Юлия Урожаева вновь подтвердила планы городских властей вырубить весь американский (ясенелистный) клен за 10 лет. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Ясенелистный клен, попавший в список инвазивных растений, полностью заменят в городе на свойственные средней полосе России деревья. Чиновница отметила, что ясенелистный клен будут заменять постепенно, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в городе.

Впервые о планах избавиться от американского клена стало известно в ноябре 2025 года. В департаменте природопользования тогда пояснили, что эти деревья слишком быстро разрастаются, а их ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы они неустойчивы в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.

Всего в список инвазивных растений, составленный департаментом природопользования, вошли 32 вида. Из них семь планируют полностью истребить, а численность 25 ― контролировать, постепенно уменьшая.

В первую ― самую вредоносную группу ― попали шесть видов, от которых собираются избавиться в ближайшие три года. Среди них борщевик Сосновского, люпин многолистный, золотарник, дерево айлант и два вида рейнутрий. Эти растения захватили большие территории, бесконтрольно распространяются и опасны для человека, например, вызывают ожоги или являются мощными аллергенами, пояснили в департаменте. Во вторую группу включен лишь американский клен.

В третьей группе ― восемь видов деревьев и шесть видов кустарников, включая дуб красный, розу морщинистую, облепиху крушиновидную и черемуху виргинскую. Их запретят высаживать на зеленых территориях, поскольку при отсутствии контроля эти растения нарушают сложившиеся природные сообщества.

В четвертой группе еще 11 травянистых видов, которые менее агрессивны, чем остальные. Среди них прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая. Численность этих видов планируется сокращать до безопасных значений.

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