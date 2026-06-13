Весь ясенелистный клен в Москве постепенно заменят на местные деревья

Глава департамента природопользования Москвы Юлия Урожаева вновь подтвердила планы городских властей вырубить весь американский (ясенелистный) клен за 10 лет. Об этом она рассказала РИА «Новости».
Ясенелистный клен, попавший в список инвазивных растений, полностью заменят в городе на свойственные средней полосе России деревья. Чиновница отметила, что ясенелистный клен будут заменять постепенно, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в городе.
Впервые о планах избавиться от американского клена стало известно в ноябре 2025 года. В департаменте природопользования тогда пояснили, что эти деревья слишком быстро разрастаются, а их ломкая древесина приводит к травмам и авариям. Из‑за поверхностной корневой системы они неустойчивы в мягкой и влажной почве. Во время ливней и ураганов чаще всего падают именно ясенелистные клены. Такие деревья, по мнению московских экологов, создают угрозу для биоразнообразия.
Всего в список инвазивных растений, составленный департаментом природопользования, вошли 32 вида. Из них семь планируют полностью истребить, а численность 25 ― контролировать, постепенно уменьшая.
В первую ― самую вредоносную группу ― попали шесть видов, от которых собираются избавиться в ближайшие три года. Среди них борщевик Сосновского, люпин многолистный, золотарник, дерево айлант и два вида рейнутрий. Эти растения захватили большие территории, бесконтрольно распространяются и опасны для человека, например, вызывают ожоги или являются мощными аллергенами, пояснили в департаменте. Во вторую группу включен лишь американский клен.
В третьей группе ― восемь видов деревьев и шесть видов кустарников, включая дуб красный, розу морщинистую, облепиху крушиновидную и черемуху виргинскую. Их запретят высаживать на зеленых территориях, поскольку при отсутствии контроля эти растения нарушают сложившиеся природные сообщества.
В четвертой группе еще 11 травянистых видов, которые менее агрессивны, чем остальные. Среди них прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая. Численность этих видов планируется сокращать до безопасных значений.