Шотландец прошел через США на матч своей сборной на ЧМ и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

Пентагон опубликовал новые файлы об НЛО. В одном из них говорится о «летающей картофелине»
В ближайшие дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков
Весь ясенелистный клен в Москве постепенно заменят на местные деревья
Мэтт Деймон хочет вернуться к роли Джейсона Борна
Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Джеймс Франко завел тикток и опубликовал серию загадочных видео
Создатели Pokémon Go рассказали, что использовали данные игроков для обучения военных ИИ-систем
Создатель оригинального «Лило и Стича» снимет продолжение игрового фильма Disney
Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью
Muse анонсировали тур по Великобритании и Европе в поддержку нового альбома
Студия Lionsgate приобрела долю в Runway AI и планирует создавать короткие сериалы с помощью ИИ
Милли Олкок из «Супергерл» назвала своего любимого Человека-паука — им оказался Эндрю Гарфилд
«Дом Гиннесса» продлили на 2-й сезон
Бен Шварц из «Соника» снимется в байопике о The Beatles
Аарон Соркин 3 дня уговаривалл Джесси Айзенберга вернуться к роли Марка Цукерберга, но безуспешно
Рыжий кот вмешался в финал спектакля и начал играть с волосами мертвого Ромео
Москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании
Сумку из «кожи тираннозавра» не смогли продать на аукционе в Париже
Пол Энтони Келли из «Истории любви» снимется в сиквеле «Горничной»
Самыми грибными местами Подмосковья оказались Серпухов, Чехов и Дмитровский округ
Джордж Миллер хочет снять еще одного «Безумного Макса», утверждают инсайдеры
Питер Сарсгаард снимется в третьем сезоне «Одних из нас»
Умер Дэвид Хокни — один из важнейших современных художников
Для саундтрека к «Одиссее» Нолана использовали копии древнегреческих инструментов
В России утвердили ГОСТ для детских игрушек с ИИ
В парке Горького снова открылся пляж с пальмами
Коты-гангстеры в тизере-трейлере «Гатто» — нового мультфильма Pixar
Илон Маск стал первым триллионером в мире после IPO SpaceX

Шотландец прошел через США на матч своей сборной на ЧМ и собрал 1 млн фунтов на благотворительность

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @craigferguson_1

Шотландский футбольный болельщик Крейг Фергюсон прошел больше 5630 километров через США, чтобы попасть на первый матч своей сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает бостонская радиостанция WBUR.

22-летний житель Пейсли вышел из Лос-Анджелеса в конце февраля и за 109 дней добрался до Бостона. Весь путь он преодолел в килте. По дороге Фергюсон побывал в Аризоне, Огайо, Колорадо, Вашингтоне и Нью-Йорке, а 12 июня около 14.00 завершил путешествие в парке Бостон-Коммон в Бостоне.

Видео:&nbsp;@craigferguson_1

Фергюсон решил устроить челлендж не только ради футбола. Он хотел привлечь внимание к проблеме мужского ментального здоровья и посвятил поход отцу своего лучшего друга, который покончил с собой семь лет назад.

«Я всегда хотел показать парням, что проявлять эмоции, переживать тяжелые времена и просто быть человеком — это не слабость. Скорее, это суперсила», — рассказал он.

Видео: @craigferguson_1

Целью Фергюсона было собрать 1 млн фунтов стерлингов для благотворительной организации Scottish Action for Mental Health. В начале недели он был примерно на полпути к этой сумме, но 11 июня ему позвонил первый министр Шотландии Джон Суинни и сообщил, что правительство страны пожертвует организации 400 тыс. фунтов.

К утру 12 июня Фергюсон собрал больше 1,058 млн фунтов, и сумма продолжала расти. На последней миле его встретили болельщики в шотландской форме и национальных нарядах: они скандировали и играли на волынках.

Видео: @craigferguson_1

Это не первый подобный челлендж Фергюсона. В 2024 году он прошел пешком из Глазго в Мюнхен на чемпионат Европы по футболу. По его словам, поход через США отличался от прежнего: по пути он встретился с певцом Льюисом Капальди и комиком Крейгом Фергюсоном, а также подбросил монету перед товарищеским матчем Шотландии и Боливии в Нью-Йорке.

Шотландия сыграет с Гаити 13 июня (14 июня в 4.00 по Москве) на стадионе в пригороде Бостона. Это первое выступление сборной на чемпионате мира с 1998 года.

Расскажите друзьям