В ближайшие дни в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

В ближайшие несколько дней в Москве выпадет около 27-32 миллиметров осадков — это от трети до половины от нормы июня. На севере Подмосковья количество осадков может достичь 50-55 миллиметров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Дожди принесет холодный атмосферный фронт, который «уже гремит грозовыми ливнями» на западе Подмосковья, отметил синоптик. В воскресенье этот фронт продолжит путь на восток и собьет жару на всей территории столичного региона.
По сравнению с аномально жарким периодом похолодает на 10 градусов. В ближайшие пять дней температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.
С воскресенья по четверг в городе будут дожди, а дневная температура составит около +20 градусов. К четвергу влияние циклона начнет ослабевать, хотя короткие дожди местами еще ожидаются, а днем воздух прогреется чуть выше +20.