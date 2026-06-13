Ученые придумали тест, который определяет среди собак левшей и правшей

В первых двух ученые смотрели, какой лапой собака стабилизирует игрушки и достает лакомства из-под мебели. В третьем и четвертом тестах исследователи наблюдали, с какой лапы собака начинает спускаться по лестнице или с выступа. В первом случае — самостоятельно, во втором — на поводке.

