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Инсайдеры: Microsoft рассматривает реорганизацию Xbox

Афиша Daily
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Фото: Billy Freeman/Unsplash

Microsoft изучает варианты реструктуризации своего игрового подразделения Xbox, в том числе его выделение в отдельную компанию или превращение в полностью дочернее подразделение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди других вариантов — создание совместного предприятия с другими партнерами. Это может упростить потенциальную продажу бизнеса.

В последние годы Xbox испытывает трудности: ставка на подписки и облачные игры не компенсирует падение продаж консолей и нехватку блокбастеров. Новая глава Xbox Аша Шарма планирует увеличить расходы на разработку игр в успешных франшизах — Halo, Fallout и The Elder Scrolls. Бюджет на следующий финансовый год уже одобрили руководители Microsoft, но пока не утвердили окончательно.

Ранее Bloomberg сообщал, что Xbox готовит масштабные увольнения и сокращение маркетинговых бюджетов.

В марте Microsoft анонсировала новую Xbox под кодовым названием Project Helix. По словам Шармы, консоль станет лидером по производительности и позволит запускать игры как для Xbox, так и для ПК. Однако уже в июне проект отправили на доработку из-за кризиса памяти — стоимость консоли выходила около 1000 долларов, теперь в Microsoft пытаются сделать ее доступнее.

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