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На Патриаршем мосту в Москве появится новый сход на Якиманскую набережную

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Патриаршем мосту появится новый сход на Якиманскую набережную. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Объект планируют сделать в форме цилиндра. В центре будет лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали установят лестницу. Работы завершатся в 2027 году.

«Сейчас с моста на набережную можно попасть по временным спускам. Новый сход сделает прогулки гораздо комфортнее, в том числе для маломобильных горожан и гостей столицы. Уверен, благодаря этому объекту пеший маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной станет еще популярнее», — говорится в сообщении.

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© Фото: mos.ru
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© Фото: mos.ru
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© Фото: mos.ru
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© Фото: mos.ru

Недавно стало известно, что в Нагатинском Затоне появится концертный зал, который будет одним из самых больших в Москве. Его строительство закончится в 2028 году.

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