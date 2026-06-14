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Власти Лондона потребовали от гитариста The Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет

Афиша Daily
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Фото: Ben Whitley/Getty Images

Городской совет округа Вестминстер в Лондоне обязал гитариста британской рок‑группы The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить ярко-розовую дверь его дома в черный. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк музыканта расположен в районе Мейда-Вейл. По данным издания, музыкант и некоторые другие местные жители получили уведомления о том, что цвета их дверей «вредят внешнему виду и особой архитектурной ценности» района. 97-летняя обладательница премии BAFTA Анджела Аллен, соседствующая с Вудом, рассказала, что власти обязали ее сделать ремонт, пригрозив штрафом до 30 тыс. фунтов стерлингов.

Вуд ранее покрасил вход в дом в ярко-розовый, оставив ворота в черном цвете. «Кто-то [из местных] сфотографировал дверь [Ронни] и сказал: „Она не может быть такого цвета“. Ронни обратился в муниципальный совет, и там ответили: „Нет, такого цвета [дверь] быть не может — покрасьте ее в черный“», — рассказал источник издания.

Примечательно, что у The Rolling Stones есть песня «Paint It Black» («Покрасить в черный»). Ее выпустили в 1966 году. В тексте есть строчка: «I see a red door and I want it painted black» («Я вижу красную дверь и хочу покрасить ее в черный».

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