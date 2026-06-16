Стритбол, йога и VR-теннис: Пикник Афиши х Сбер раскрыл спортивную программу

Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета. В этот раз он пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В лайнапе заявлены более 50 артистов, среди хедлайнеров — Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна. Специальным гостем на московском «Пикнике» станет Дмитрий Маликов.

