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В «2ГИС» появилась «Лента друзей» с отзывами и рекомендациями близких

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «2ГИС»

В «2ГИС» появилась «Лента друзей» — новый раздел с отзывами, оценками, фото и видео от друзей и авторов, на которых подписан пользователь. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Ленту можно смотреть списком или на карте. В ней отображаются места, где недавно были друзья, их оценки, отзывы, фотографии и видео. Так пользователи смогут быстрее находить проверенные рекомендации рядом с собой, в новом районе или во время поездки.

В разделе собраны публикации двух типов пользователей: друзей, добавленных в функцию «Друзья на карте», и подписок — авторов, чьи отзывы интересны пользователю. Например, это могут быть люди, которые пишут о ресторанах, местах для отдыха с детьми или необычных локациях в путешествиях.

Когда пользователь добавляет в «2ГИС» фото, видео, оценку или отзыв, в «Ленте друзей» появляется событие с автором, местом, датой и опубликованным контентом. Из ленты можно перейти в карточку места или профиль автора. События отображаются в хронологическом порядке, а рекомендации можно фильтровать по рубрикам: например, «Поесть», «Развлечения», «Спорт» и «Красота».

У функции есть настройки приватности. Пользователь может выбрать, кто будет видеть его активность: все, никто, только друзья или подписчики.

«Когда выбираешь место, всегда приятно получить рекомендацию от друга. „Лента друзей“ в «2ГИС» собирает в одном месте рекомендации людей, чье мнение для тебя действительно значимо и интересно. Так можно быстро находить проверенные места — особенно в новом районе или в поездке. 2ГИС постепенно становится не только геосервисом, но и своеобразной соцсетью, где рекомендации друзей становятся частью маршрута», — сказал руководитель продукта «Друзья на карте» Семен Панин.

Новая функция доступна в России в приложении «2ГИС» на iOS и Android.

«2ГИС» развивает геосоциальную функцию «Друзья на карте»: с ее помощью можно видеть местоположение друзей и близких, писать им в чате и подписываться на пользователей с полезными отзывами. По данным сервиса, в месяц пользователи более 1 млрд раз открывают профили друзей и подписок. С осени 2025 года «2ГИС» находится в белых списках, поэтому многие функции, включая «Друзей на карте», работают даже при ограничениях мобильного интернета.
 

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