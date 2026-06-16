Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума»

Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин Колец: Охота на Голлума». Об этом пишет Variety.



Тейлор‑Джой присоединяется к актерскому составу проекта, в который уже вошли Кейт Уинслет (Маригол), Джейми Дорнан (Страйдер) и Лео Вудолл (Халвард). Как пишет Deadline, она исполнит роль Серен. Это эльфийка-синдар из Лесного королевства, агент короля Трандуила.



«Охота на Голлума» выйдет в зарубежный прокат 17 декабря 2027 года. Сюжет будет разворачиваться между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец». Картина будет снята по сценарию Филиппы Бойенс, Стивена Колбера и Питера МакГи.



Режиссер фильма — Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. В главных ролях — Иэн МакКеллен (Гендальф), Элайджа Вуд (Фродо) и Ли Пейс (король Трандуил).