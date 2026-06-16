Симулятор полетов Google Earth теперь доступен в браузере

Google выпустила инструкцию, как управлять самолетом с помощью клавиатуры и мыши (или тачпада). Как отмечает The Verge, по сложности и реалистичности этот опыт не сравнится с играми вроде Microsoft Flight Simulator, но все равно потребует небольшой практики. В первое время могут возникнуть трудности с тем, чтобы направлять самолет, куда хочется, и не разбиться. Если крушение все же произошло, симулятор полетов остановится и предложит вновь поднять самолет на безопасную высоту.