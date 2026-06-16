Симулятор полетов Google Earth теперь доступен в браузере

Google добавила симулятор полетов в веб-версию приложения Google Earth. В десктопной версии сервиса эта функция существовала с 2007 года, но теперь доступна прямо в браузере — без необходимости скачивать приложение.
Чтобы включить режим полета, нужно нажать кнопку «Исследовать сервис „Google Планета Земля“». Затем в верхнем меню следует найти раздел «Инструменты» — функция «Имитация полета» будет последней в списке.
Если хотите более реалистичную картинку, переключите базовую карту с режима «Карта» на «Спутник». Можно также отключить обозначения границ, дорог, мест и объектов, чтобы вид из кабины пилота еще больше соответствовал реальному.
Полетать можно над любыми странами и территориями — даже такими закрытыми, как Северная Корея.
Google выпустила инструкцию, как управлять самолетом с помощью клавиатуры и мыши (или тачпада). Как отмечает The Verge, по сложности и реалистичности этот опыт не сравнится с играми вроде Microsoft Flight Simulator, но все равно потребует небольшой практики. В первое время могут возникнуть трудности с тем, чтобы направлять самолет, куда хочется, и не разбиться. Если крушение все же произошло, симулятор полетов остановится и предложит вновь поднять самолет на безопасную высоту.