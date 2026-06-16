В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе

16 июня состоялось открытие ресторана «4 сыра» в Когалыме. Это первое заведение холдинга Pinskiy & Co в Ханты-Мансийском автономном округе.



Когалым называют промышленным и туристическим сердцем Югры. Несмотря на его небольшой размер, в городе нефтяников есть свой океанариум, единственный региональный филиал Государственного академического Малого театра России, филиал Русского музея (первый за Уралом), храм Святой Татианы Римской и другие локации. Когалым выделяется и своей кухней — миксом традиционных рыбных и мясных блюд коренных народов ханты в авторском исполнении шеф-поваров города.