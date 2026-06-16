Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO

Питер Серафинович сыграет полтергейста Пивза в сериале HBO «Гарри Поттер», пишет Variety. Серафинович — комедиант и актер, известный по фильмам «Зомби по имени Шон», «Стражи Галактики» и «Джентльмены».
Призрак Пивз, пакостивший в стенах Хогвартса, не попал ни в один из оригинальных фильмов о Гарри Поттере. Режиссер «Гарри Поттера и философского камня» Крис Коламбус рассказывал, что до сих пор жалеет, что не добавил в фильм этого персонажа.
Премьера первого сезона сериала о юном волшебнике состоится на Рождество 2026 года. Съемки второго сезона стартуют уже осенью — до мирового релиза.
Главные роли в проекте сыграют Доминик МакЛоклин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Недавно в HBO cообщили, что во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» роль Джинни Уизли будет исполнять другая актриса. Грейси Кокран, сыгравшая сестру Рона в первом сезоне, покинула съемки из-за «непредвиденных обстоятельств».