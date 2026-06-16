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В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Беги за другом»

8 августа 2026 года в музее-усадьбе «Люблино» в Москве состоится благотворительный забег «Беги за другом», приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных. Организатором выступает благотворительный фонд «Ника».

На старт выйдут как профессиональные спортсмены, так и любители. Ожидается более 1000 участников и гостей. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на помощь бездомным собакам и кошкам. Событие станет частью проекта «Ближе к Другу: ответственность, помощь, семья», реализуемого при поддержке правительства Москвы.

Для детей подготовили дистанции на 500 метров и 1 километр. Для взрослых — 2 и 5 километров, включая отдельный формат для участников с собаками. Предусмотрен также формат «Бегу на диване» для тех, кто хочет поддержать проект дистанционно.

Помимо спортивной части гостей ждет городская программа: выставка-пристройство животных из приютов; лекторий с участием экспертов; pet-friendly активности; благотворительный маркет и музыкальная и шоу-программа с участием известных гостей и друзей фонда.

«Для нас важно показать, что помощь животным — это не только про сложные истории, но и про объединение людей, городскую культуру, ответственность и участие. Мы хотим, чтобы этот день стал точкой притяжения для всех, кому близка тема добрых дел и осознанного отношения к животным», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

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