Срок заключения Пи Дидди сократили еще на два месяца

Рэперу Пи Дидди вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы. По информации на сайте Федерального бюро тюрем, музыкант должен выйти на свободу 23 февраля 2028 года, пишет People.
В июле 2025 года Шона Комбса признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения.
Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и в торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
Шон Комбс участвует в программе реабилитации от наркотической зависимости. В ноябре сообщалось, что рэпер стал помощником священника в тюрьме.