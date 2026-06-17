Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал грядущий запрет соцсетей для детей младше 16 лет в Великобритании. Он считает, что ограничение подвергнет юных британцев опасности. Причина: дети начнут использовать VPN-сервисы, которые откроют доступ к незаконному контенту не только в мессенджере, но и на других площадках.
Дуров привел в пример запрет Telegram в России, который практически не повлиял на посещаемость мессенджера несовершеннолетними. Дети стали пользоваться VPN.
«Мы уже видели это раньше. Когда российское правительство заблокировало Telegram, 95% российских подростков продолжали им пользоваться. Они просто начали использовать обход блокировок. То же самое в Иране», — отметил Дуров.
Предприниматель считает, что у родителей уже есть инструменты, которые ограждают детей от опасного контента: ограничение экранного времени, родительский контроль и отказ от смартфона. Но, по его словам, многие взрослые дают своим детям iPad, чтобы их чем-то занять и отвлечь.
Если запрет вступит в силу, то, как утверждает основатель Telegram, британцам нужно будет доказать, что им больше 16 лет с помощью удостоверения личности, скана лица или банковской карты. Дуров связал этот факт с политикой. По его словам, в Британии за политические посты ежегодно арестовывают тысячи граждан.
О грядущем запрете соцсетей для британских детей премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил 15 июня. Если новые правила вступят в силу, то Facebook*, YouTube, Snapchat и TikTok будут закрыты для британских граждан младше 16 лет. При этом мессенджеры запрещать не планируют.
Запрет планируют ввести в Британии до весны 2027 года. Такие ограничения уже действуют в Малайзии и Индонезии, а власти Канады, Норвегии, Франции и Дании собираются ввести их в ближайшем будущем.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.