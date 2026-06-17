Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями

«Люди с редкими диагнозами и их родственники часто остаются один на один с неопределенностью и тревогой. Этим проектом мы хотим помочь им найти опоры в себе — в тот момент, когда внешний привычный мир кардинально меняется», — сказали в редакции платформы «Помощь редким».