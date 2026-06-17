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Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: пресс-материалы

Платформа поддержки людей с орфанными заболеваниями «Помощь редким» и онлайн-лекторий «Синхронизация» запустили спецпроект «Обретая опору». Это серия видеолекций и подкастов о способах самопомощи в тяжелые жизненные периоды. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе «Синхронизации».

Проект рассказывает, как сохранять внутреннюю устойчивость, когда человек узнает о редком диагнозе — своем или близкого. Материалы могут быть полезны пациентам с орфанными заболеваниями, их родственникам и всем, кто интересуется психологией.

В лекциях объясняют, почему человека могут захватывать тревожные мысли, как справляться со сложными эмоциями и конструктивно реагировать на негативные переживания. В подкастах эксперты говорят, как принять трудную реальность и найти долгосрочную опору.

Все материалы основаны на литературе по научной медицине и включают примеры проверенных техник самопомощи. Выпуски уже доступны на лендинге проекта и стриминговых площадках.

Спикерами стали врач-психиатр и психотерапевт Илья Семеннов, клинический психолог и поведенческий психотерапевт Мария Кривошеева, а также молекулярный биолог и лектор Сергей Харитонов.

«Люди с редкими диагнозами и их родственники часто остаются один на один с неопределенностью и тревогой. Этим проектом мы хотим помочь им найти опоры в себе — в тот момент, когда внешний привычный мир кардинально меняется», — сказали в редакции платформы «Помощь редким».

Академический директор «Синхронизации» Ольга Чуворкина отметила, что в кризисных ситуациях важна не только внешняя поддержка, но и способность сохранять внутреннюю устойчивость. По ее словам, цель проекта — через чуткость и проверенные знания помочь слушателям найти путь дальше.

«Помощь редким» — платформа поддержки людей с орфанными заболеваниями. Она информирует пациентов и их близких о возможностях лечения и правах на медицинскую помощь, объединяет врачей для обмена опытом и помогает благотворительным фондам в системной работе.

«Синхронизация» — онлайн-лекторий с просветительскими курсами по психологии, нейробиологии, искусству, кино и другим направлениям.

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