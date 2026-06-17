Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году

«Я хочу, чтобы фильм ощущался масштабным, но при этом странным и сосредоточенным на персонажах. Действие происходит в мире видеоигры, но у меня свой набор героев. Есть несколько пересекающихся персонажей, которых фанатам будет интересно увидеть, но это в большой степени моя собственная история внутри этой вселенной», — отметил постановщик.