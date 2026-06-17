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Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году

Афиша Daily
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Иллюстрация: Kojima Productions

Режиссер Майкл Сарноски надеется снять экранизацию игры Death Stranding в следующем году. Об этом он сообщил в интервью Variety.

Проектом занимается студия A24. Съемки будут проходить в Исландии и Северной Ирландии. Недавно Саронски подготовил второй вариант сценария. Подробностей о сюжете он не раскрыл.

«Я хочу, чтобы фильм ощущался масштабным, но при этом странным и сосредоточенным на персонажах. Действие происходит в мире видеоигры, но у меня свой набор героев. Есть несколько пересекающихся персонажей, которых фанатам будет интересно увидеть, но это в большой степени моя собственная история внутри этой вселенной», — отметил постановщик.

До экранизации Death Stranding Саронски выпустит другой проект A24 — «Смерть Робин Гуда». Эта мрачная версия легенды с Хью Джекманом и Джоди Кормер выйдет в зарубежный прокат 19 июня. В интервью Variety режиссер отметил, что хотел показать Робин Гуда не как романтического героя, а как средневекового бандита, для которого преступления были способом выжить.

Впервые о планах экранизировать Death Stranding стало известно в декабре 2022 года. Картина расскажет о событиях, приведших мир к «Выходу смерти» — катастрофе, вызвавшей появление на Земле ужасающих мертвых существ. Среди продюсеров проекта — создатель видеоигры Хидэо Кодзима.

Игра Death Stranding, выпущенная в 2019 году, собрала более 20 млн игроков по всему миру. Ее действие развивается в будущем после серии загадочных взрывов под названием «Выход смерти». Мир охвачен хаосом, в нем бродят потусторонние существа, а человечество находится на грани вымирания. Главный герой — Сэм Портер Бриджес — должен пересечь разрушенные земли, чтобы спасти остатки цивилизации. Вторая часть Death Stranding вышла в июне 2025-го и получила восторженные отзывы критиков.

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