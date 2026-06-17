Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»

Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что музей находится «на последнем издыхании». Об этом написал Le Figaro.
По словам Лерибо, Лувр «теряет силы» и требует значительных инвестиций. Оборудование и инфраструктура музея близки к концу своего срока службы, поделился он.
Руководству необходимо заменить сломанные эскалаторы, починить протекающие крыши, заменить электросети. «Аварийные ситуации в здании накапливаются», — подчеркнул Лерибо.
Кроме того, в музее уже усиливают меры безопасности. В залах Левра устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, снаружи планируют заменить въездные ворота. В планах администрации — создание нового центра управления безопасностью, который начнет работу в октябре.
Бюджет музея увеличили с 2 млн до 85 млн евро в год на период 2025–2032 годов, отметил Лерибо. Правительство Франции пообещало выделить 10 млн евро в год на ремонтные работы во дворце, но соответствующие указы еще не подписаны.
Одновременно ведется работа над проектом «Новое Возрождение Лувра». Он предполагает создание новых входных зон и зала, посвященного картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.
Лерибо отметил, что пока Лувр смог обеспечить лишь половину требуемого для проекта бюджета, определенного Счетной палатой — за счет средств филиала Лувра в Абу-Даби. Тем не менее, музей продолжает работу с архитекторами. Лерибо надеется, что «Новое Возрождение Лувра» реализуют в течение пяти-восьми лет.