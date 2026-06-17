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Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»

Афиша Daily
Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что музей находится «на последнем издыхании». Об этом написал Le Figaro.

По словам Лерибо, Лувр «теряет силы» и требует значительных инвестиций. Оборудование и инфраструктура музея близки к концу своего срока службы, поделился он.

Руководству необходимо заменить сломанные эскалаторы, починить протекающие крыши, заменить электросети. «Аварийные ситуации в здании накапливаются», — подчеркнул Лерибо.

Кроме того, в музее уже усиливают меры безопасности. В залах Левра устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, снаружи планируют заменить въездные ворота. В планах администрации — создание нового центра управления безопасностью, который начнет работу в октябре.

Бюджет музея увеличили с 2 млн до 85 млн евро в год на период 2025–2032 годов, отметил Лерибо. Правительство Франции пообещало выделить 10 млн евро в год на ремонтные работы во дворце, но соответствующие указы еще не подписаны.

Одновременно ведется работа над проектом «Новое Возрождение Лувра». Он предполагает создание новых входных зон и зала, посвященного картине «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Лерибо отметил, что пока Лувр смог обеспечить лишь половину требуемого для проекта бюджета, определенного Счетной палатой — за счет средств филиала Лувра в Абу-Даби. Тем не менее, музей продолжает работу с архитекторами. Лерибо надеется, что «Новое Возрождение Лувра» реализуют в течение пяти-восьми лет.

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