Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации

Росавиация с 20 июня запретит полеты малой авиации в Московской воздушной зоне и соседних регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ограничения распространятся на Москву, большую часть Подмосковья и отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.
Запрет вводится по требованию Минобороны и будет действовать до особого уведомления. Меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность полетов.
Под запрет попадут полеты на высоте от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов, а также беспилотников. Регулярных и чартерных рейсов ограничения не коснутся.
Впервые о планах ограничить полеты стало известно в конце мая. В подмосковных аэроклубах уже тогда начали готовиться к возможной остановке работы или переезду. Директор Центрального аэроклуба имени В.П.Чкалова ДОСААФ России Сергей Рябчинский сказал «Подъему», что они будут вынуждены закрыться. «Это большая проблема для нас. Вся отрасль будет выключена. Я это называю: последний гвоздь в гроб легкой авиации России», — отмечал он.
По словам Рябчинского, некоторые аэроклубы решили переехать в другие регионы.