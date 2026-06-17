Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали

Более трети опрошенных (38%) постоянно ходят на летние музыкальные фестивали. 21% респондентов посещают такие мероприятия время от времени, а 17% — ежегодно. Четверть респондентов (26%) никогда не ходили на подобные ивенты, но хотели бы в будущем. 36% опрошенных никогда не задумывались о таком отдыхе.