Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали

Большинство россиян ходят на летние музыкальные фестивали ради хорошей музыки. При этом почти каждому второму важна и вкусная еда. А треть посетителей идет за атмосферой. Об этом стало известно из совместного исследования Rambler&Co и аналитиков «Купера».
Более трети опрошенных (38%) постоянно ходят на летние музыкальные фестивали. 21% респондентов посещают такие мероприятия время от времени, а 17% — ежегодно. Четверть респондентов (26%) никогда не ходили на подобные ивенты, но хотели бы в будущем. 36% опрошенных никогда не задумывались о таком отдыхе.
Большинство считает самым важным на летних фестивалях музыку. 36% респондентов приходят на любимых исполнителей, 15% хотят открыть для себя новых артистов. Еще 4% ценят на таких мероприятиях электронные сцены и диджей-сеты. Более трети (34%) заявили, что им особенно важна атмосфера.
Помимо музыки, посетители ценят комфорт, удобную навигацию, наличие зон отдыха, места в тени и грамотно выстроенную инфраструктуру. Немаловажные факторы — удобная локация, доступность транспорта, интерактивы, мастер-классы, локальные маркеты, а также общая приятная эстетика и наличие фотозон.
Еда — важная часть фестивального опыта для 47% респондентов, а фуд-корт обязательно посещают более четверти. По данным сервиса доставки «Купер», самое популярное блюдо на музыкальных фестивалях сейчас шаурма. На втором месте пицца. Лапша вок тоже среди самых востребованных блюд.
Главной составляющей атмосферы летних фестивалей респонденты называют возможность подпевать с друзьями во весь голос, снимать видео и фото, танцевать даже под незнакомую музыку.
Опрос проходил с 4 по 11 июня 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co. В нем поучаствовали более 2000 респондентов.