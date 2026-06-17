Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс

В фильме снялись Мидори Фрэнсис, известная по проектам «Анатомия страсти», «8 подруг Оушена» и «Незримое». Вместе с ней на экране появятся Даниель Макдональд, снимавшаяся в «Птичьем коробе», «Леди Бёрд»и «Американской истории ужасов», Мадлен Мэдден из «Пикника у Висячей скалы», а также Роберт Тейлор, чья фильмография включает такие хиты, как «Матрица», «Мег: Монстр глубины» и «Конг: Остров черепа».