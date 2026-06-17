В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила участникам рынка постепенно вывести из оборота в России карты Visa и Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе на ее сайте.
НСПК решила не ограничивать срок действия таких карт, а сделать так, чтобы банкам стало невыгодно их обслуживать. Для этого планируется снизить ставку межбанковского вознаграждения по операциям через Visa и Mastercard: с начала 2027 года — до 1%, а с начала 2028-го — до 0%.
«После ухода из России международных платежных систем их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом. При этом для удобства наших граждан НСПК продолжает технологически поддерживать их использование внутри России. Это требует значительных затрат на стороне НСПК, несмотря на то что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности этих платежных систем», — отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.
Он добавил, что снижение межбанковского вознаграждения должно позволить банкам «безболезненно и постепенно» вывести карты Visa и Mastercard из оборота. У рынка будет месяц на внесение предложений по инициативе.
По данным НСПК, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций в России по итогам первого квартала 2026 года превысила 75%. При этом карты Visa и Mastercard все еще остаются у части клиентов. В ЦБ в конце мая оценивали их долю примерно в 17% банковского пластика.
Visa и Mastercard ушли из России весной 2022 года. После этого карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили обслуживаться внутри страны через НСПК. Тогда банки продлили срок их действия или сделали карты бессрочными из-за риска дефицита пластика и чипов.
Позднее Банк России выступил за постепенный вывод таких карт из оборота. В ЦБ объясняли это тем, что карты международных платежных систем больше не выполняют прежний функционал, а НСПК несет расходы на их поддержку.