Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет

Но даже если температура планеты вырастет не на 100 градусов, а лишь на два, это уже будет иметь значительные последствия для человечества. Недавнее исследование ученых из Оксфорда показало, что при таком потеплении к 2050 году число людей, живущих в условиях экстремальной жары, удвоится. По мнению ученых, ни один регион планеты не избежит последствий. Тропики и Южное полушарие пострадают сильнее всего, но странам Северного полушария тоже будет сложно адаптироваться к новым условиям.