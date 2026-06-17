В Китае появились круизы «в никуда»

В Китае появились необычные круизы, у которых нет конечной цели. Их прозвали «круизами в никуда». Об этом cообщил Xinhua Net.
Первые путешествия «в никуда» запустили в Шанхае. Круизы длятся три дня и две ночи с субботы по утро понедельника и предлагают жителям мегаполиса расслабиться на борту корабля. В программе нет остановок в портах, зато есть различные развлечения.
Для пассажиров подготовили расписание с шоу стендап-комиков, «магическими представлениями», тематическими вечеринками и поздними ужинами. Для комфорта клиентов заполняемость корабля ограничили 80%.
«Очень расслебляет, и не нужно брать дополнительные дни отпуска», — поделилась одна туристка. Средний возраст пассажиров «круизов в никуда» составил 47 лет. Это ниже, чем на традиционных маршрутах — там показатель держится на уровне 55 лет.
По словам представителя Шанхайской муниципальной транспортной комиссии Тун Даньин, новые круизы — не упрощенная версия привычных, а принципиально новый продукт, которы создает иной сценарий потребления туристических услуг.
Морские путешествия постепенно становятся все более популярными в Китае. В 2025 году общий пассажиропоток круизных линий в стране вырос на 25,3% по сравнению с предыдущим годом.