Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги

18 июня аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых заявлены ценные библиофильские находки из Петербурга. Самым дорогим лотом станет императорский бювар с автографом Николая II — стартовая ставка составит 700 тыс. рублей.
Кожаный бювар содержит редчайший авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа, выполненный в петербургском ателье Левицкого в 1894 году. На самом снимке подлинный автограф императора. В состав лота также вошли официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года работы фотографа Пазетти, выпущенный в 1900-х годах, датская открытка 1920-х годов, запечатлевшая вдовствующую императрицу на вилле Видере, и открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Ольденбургским.
Сам бювар с внутренней стороны украшен золотым тиснением и бордовым муаром. Раритет происходит из семьи Мартемьяновых — русских эмигрантов в Торонто, которые были близкими друзьями великой княгини Ольги Александровны и ее второго супруга Николая Куликовского.
Впервые на российских торгах будет также представлен посольский отчет Бальтазара Койэтта 1677 года. Речь про «Исторический отчет или описание путешествия, предпринятого под руководством лорда Коэнрада ван Кленка, чрезвычайного посла Генеральных Штатов и Его Высочества Принца Оранского к Его Величеству Царю Московскому, совершенное одним из его участников» Бальтазара Койэтта, изданный в Амстердаме в 1677 году на нидерландском языке.
Труд представляет собой дезидерату для любого собирателя «Россики». Книга содержит подробную хронику и этнографический обзор дипломатической миссии голландского посла Конрада ван Кленка, направленного в 1675 году ко двору царя Алексея Михайловича. Стартовая ставка — 600 тыс. рублей.
На аукционе можно приобрести и прижизненный сборник Николая Клюева «Мирские думы» с отсылкой к Григорию Распутину 1916 года. На четвертой странице книги сохранилась масштабная дарственная надпись автора, адресованная известному критику, публицисту и одному из организаторов объединения «Мир искусства» Дмитрию Философову. В этом развернутом инскрипте поэт цитирует песни каргопольских бегунов, народные пословицы, северные причиты и, что особенно примечательно, фиксирует прямую цитату из бесед со старцем Григорием Распутиным: «Головой лягать — мух гонять, миром думать — смерть попрать». Приобрести книгу можно будет как минимум за 500 тыс. рублей.
На торгах представят и дебютный сборник стихов О.Мандельштама «Камень» 1913 года со стартовой ставкой в 400 тыс. рублей. Это дебютный сборник стихов поэта, выпущенный крошечным тиражом в 600 экземпляров за счет средств отца автора. Младший брат поэта Евгений Мандельштам вспоминал, как они забирали пачки готового тиража из типографии на Моховой и как радовались первым сорока двум проданным в магазине Попова-Ясного книжкам, что стало символом первого признания читателей.
В аналогичную стартовую цену 400 тыс. рублей оценивается и сборник поэтов «Гилея» под названием «Дохлая луна» (Москва, 1913 год), объединивший под одной обложкой стихи, прозу и рисунки Хлебникова, Маяковского, Крученых, Лившица и братьев Бурлюков. Это подлинная дезидерата русского авангарда. Книга печаталась на юге России, и Алексей Крученых в письмах Михаилу Матюшину иронично сравнивал ее внешний вид с «курортным каталогом».
В такую же сумму, 400 тыс. рублей, оцениваются и три самодельные поздравительные открытки Льва Юдина, созданные им к встрече Нового 1941 года и адресованные ближайшим друзьям-художникам: Теодору Певзнеру, Эдуарду Криммеру и Павлу Кондратьеву. На карточках автор комично и талантливо использовал аппликации из конфетных фантиков с тушью и акварелью, выстроив друзей по юмористическому принципу, поднимающимися к творческим вершинам. В комплекте идет совместная довоенная фотография мастеров, работавших вместе в селе Миробудицы.
В графическом разделе авангарда предстоящего аукциона выделяется редчайший литографированный альбом «Пейзажи в литографиях современных художников» (Москва, 1921 год), выпущенный тиражом всего 50 экземпляров. В издательской иллюстрированной папке собраны работы будущих членов знаменитого объединения «Маковец»: Сергея Герасимова, Николая Григорьева, Льва Жегина, Александра Осмеркина, Николая Синезубова, Роберта Фалька, Василия Чекрыгина, Николая Чернышева и Александра Шевченко. Цена лота — 380 тыс. рублей.
Особую ценность в коллекции торгов имеет десятитомное собрание сочинений Александра Островского. Пять владельческих переплетов эпохи хранят уникальные маргиналии выдающегося художника, критика и основателя «Мира искусства» Александра Бенуа. На форзацах нескольких томов его рукой написано подробное оглавление, а на страницах драмы «Гроза» и в финальной части пьесы «Горячее сердце» сохранились многочисленные текстовые пометы, рабочие маргиналии и одна оригинальная авторская зарисовка Бенуа.
Книги имеют примечательную историю: незадолго до своей эмиграции Александр Бенуа передал эту часть библиотеки близкому другу — известному историку искусства и коллекционеру Степану Яремичу, из чьего собрания тома впоследствии и поступили на арт-рынок. Стартовая ставка за собрание Островского оценивается в 250 тыс. рублей.