Всероссийская платформа защиты животных Pet911.ru совместно с сервисом «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев PetKa представила исследование о домашних животных, которые терялись и находились в России в 2025 году. Результаты есть у «Афиши Daily». Выяснилось, что за год в стране пропало около 180 тыс. питомцев — на 7% больше, чем в 2024-м.
Аналитики подсчитали, что ежемесячно в стране теряется более 15 тыс. питомцев. Пиковый месяц — июль: летом 2025 года был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений Pet911 — более 20 тыс. потерявшихся животных в России.
Кошки по-прежнему теряются заметно чаще собак. На них пришлось около 107 тыс. случаев пропажи (60% всех потерь), на собак — около 73 тыс. (40%). По сравнению с 2024 годом потери кошек выросли на 9%, собак — на 4%. Доля кошек среди потерянных питомцев продолжает расти.
При этом потерянные собаки возвращаются домой чаще кошек примерно на 25%. Вероятная причина — собак легче идентифицировать по внешнему виду, они чаще носят ошейники с адресниками и трекеры и привлекают внимание прохожих.
«Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории — в подъезде, на даче, во дворе после падения из окна — и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганная кошка не бежит домой, она прячется: забивается в подвалы, под машины, в гаражи и может неделями не отзываться даже на голос хозяина.
Собаки возвращаются чаще именно потому, что устроены иначе. Собака — социальное животное, ориентированное на человека. Потерявшийся пес, как правило, ищет контакта: подходит к прохожим, реагирует на зов, идет за тем, кто проявил доброжелательность. К этому добавляется визуальная узнаваемость — ошейник, адресник, трекер, породные признаки. Беспородная кошка без чипа теряется в массе уличных животных, и шансы на ее узнавание прохожими резко падают», — объясняет зоопсихолог Pet911, кинолог Алексей Громов.
Данные PetKa подтверждают, что собаки чаще возвращаются домой скорее всего, потому что их хозяева чаще заботятся об их безопасности. Так, 70% пользователей сервиса — владельцы собак и лишь 30% — кошек.
Если летом 2024-го на 100 потерянных животных в системе Pet911 приходилось всего 47–59 найденных, то к осени 2025-го этот показатель вырос до 81–99. В ноябре и декабре 2025 года число найденных животных практически сравнялось с числом потерянных — на каждые 100 потерянных приходилось 99 найденных.
«Важная оговорка: „найденные“ в системе — не всегда питомцы, потерянные хозяевами прямо сейчас. Поэтому прямого равенства числа потерь и находок нет, но рост активности тех, кто готов помогать с поиском, создает больше точек встречи в системе. Особенно активны жители Томской области, Москвы и Калининграда: именно здесь объявления о найденных публикуют чаще, чем о потерянных», — говорится в исследовании.
Поиск потерянных животных в 2025 году стал заметно эффективнее. По данным Pet911, 78% потерянных питомцев находятся в течение первой недели — это на 7% больше, чем годом ранее. В течение месяца домой возвращаются 93% (в 2024-м — 88%). Средний срок поиска сократился с 6,9 до 5,9 дня.
Помогают вернуть питомца, по словам самих владельцев, чаще всего объявление на Pet911 и система уведомлений (24%), посты в социальных сетях (19%) и помощь волонтеров и ветеринарных клиниках (16%).
Сезонные паттерны потерь у кошек и собак различаются принципиально. Кошки массово теряются летом: в июне — августе число потерь в 3–4 раза больше, чем зимой. Причина — открытые окна и балконы, дачный сезон, выезды на природу. Летом на каждые 100 потерянных собак приходится 228 потерянных кошек, тогда как зимой это соотношение — всего 61 на 100.
Для собак самый опасный период — начало января. 1 января 2025 года было потеряно почти 600 собак — в 7 раз больше, чем в любой другой день. Эффект новогодних фейерверков длится 2–3 дня и возвращается к норме лишь к 4–5 января.
Пятница — самый «опасный» день недели в течение года: число потерь по пятницам на 19% выше, чем в среду — самый спокойный день. Перед выходными люди чаще выезжают за город или ослабляют контроль за питомцами.
По данным волонтеров, больше всего домашних животных теряется в Московской области (около 19 000), Москве (около 11 000) и Краснодарском крае (около 9000). Эту картину подтверждают и данные PetKa: в этих же регионах — Москве (25%), Московской области (11%), Петербурге (11%) и Краснодарском крае (7%) — наблюдается наибольший спрос на трекеры. Где больше теряют, там активнее и защищаются.
Наибольший рост потерь в 2025 году показали Ставропольский край (+18%), Краснодарский край (+16%) и Ростовская область (+15%). В Петербурге зафиксировано небольшое снижение (–3%), как и в Новосибирской области.