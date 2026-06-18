Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»

Дощинский отметил, что такая ситуация говорит о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Он призвал больше читать для расширения словарного запаса.



Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в этом году вырос до 63,06. Число высокобалльников (от 61 балла) увеличилось на 56 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Почти 2000 участников ЕГЭ по русскому языку получили 100 баллов.