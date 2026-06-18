Tyga выступит в Екатеринбурге

Американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) выступит в Екатеринбурге 28 августа. Об этом сообщает Studio 21.



Концерт состоится на площадке «Tele-Club Summer Stage». Билеты уже в продаже по цене от 5,5 тыс. рублей. Количество мест ограничено. На следующий день, 29 августа, Tyga выступит в Москве на «ЦСКА Арене».



В прошлом году Tyga дважды приезжал в Россию: 31 мая он выступал на «ЦСКА Арене», а 2 августа дал концерт в пляжном ресторане «Речной» в формате клаб-шоу.



Tyga — рэпер из Комптона. В конце 2000-х он подписался на Young Money Entertainment Лил Уэйна, а в 2012 году закрепился в мейнстриме альбомом «Careless World: Rise of the Last King» и синглом «Rack City». Трек дошел до седьмого места в Billboard Hot 100, а всего у Tyga 34 попадания в Hot 100 и три трека в топ-10 чарта. . У Tyga также есть номинация на «Грэмми» — за «Deuces» Криса Брауна с его участием.