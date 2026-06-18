Блогера Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу 900 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС. У нее также конфисковали 115 млн рублей.



Ее признали виновной в отмывании 127 млн рублей. Обвинение запрашивало для блогера три года в исправительной колонии общего режима с конфискацией 115 млн рублей.



Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерши от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.