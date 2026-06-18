Два фильма Кшиштофа Кесьлевского выйдут в повторный прокат в России

«Короткий фильм об убийстве» стартует в кинотеатрах с 16 июля, «Короткий фильм о любви» — с 23 июля. Специальные показы начнутся раньше — 8 и 11 июля соответственно. Сеансы пройдут как на польском языке с русскими субтитрами, так и в дубляже.