Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе

19 июня, в 19.30, в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет спецпоказ картины, организованный «Афишей Daily» и прокатчиками. Ленту представит зрителям редактор отдела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop. Билеты на спецпоказ и другие сеансы — на «Афише».