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Показываем эксклюзивный фрагмент фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: кинокомпания «Пионер»

Кинокомпания «Пионер» и Amediateka поделились с «Афише Daily» эксклюзивным фрагментом фильма «Марк глазами Софии». Документальный дебют Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в российский прокат 25 июня.

19 июня, в 19.30, в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет спецпоказ картины, организованный «Афишей Daily» и прокатчиками. Ленту представит зрителям редактор отдела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop. Билеты на спецпоказ и другие сеансы — на «Афише».

Видео: кинокомпания «Пионер»

«Марк глазами Софии» — портрет Джейкобса, снятый его давней подругой и музой. В картине показана работа дизайнера над коллекцией прет-а-порте весна–лето 2024. Коппола не стала делать классическую биографию — фильм собран как коллаж из архивов, закулисных съемок, разговоров о моде, кино и дружбе.

«Марк глазами Софии» сняла студия A24. Ранее ленту показали на 82-м Венецианском кинофестивале.

София Коппола известна как режиссер фильмов «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Элитное общество» и «Присцилла: Элвис и я». Марк Джейкобс — один из самых влиятельных американских дизайнеров: он основал собственный бренд Marc Jacobs, а в 1997–2014 годах был креативным директором Louis Vuitton.

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