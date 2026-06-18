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В Великобритании погибло самое известное в мире тысячелетнее дерево

Афиша Daily
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Фото: geograph.org.uk

В Шервудском лесу в Великобритании погиб дуб возрастом не менее тысячи лет. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц.

По преданию, именно в его дупле Робин Гуд и его соратники скрывались от шерифа Ноттингема. В этом году у дерева не появилась свежая листва.

Ствол дуба достигал 11 метров в обхвате. Его крона раскинулась почти на 28 метров. В 2023 году была запущена программа по его сохранению.

Дерево называли Большим дубом (The Major Oak) в честь майора Хеймана Рука, который в 1790 году выпустил книгу с его описанием. В произведении также рассказывалось о других древнейших дубах Шервуда. После публикации дуб стал известным туристическим объектом.

Предполагаемая причина гибели связана с наплывом туристов. Ежегодно растение посещали до 350 тыс. человек. Из-за давления на почву вода перестала в достаточном количестве проникать к корням дерева. Кроме того, попытки укрепить массивные ветви с помощью тросов и столбов также могли повредить ему, как и потепление климата в Великобритании.

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