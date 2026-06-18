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«Такси-блюз», «Курьер», «Третья Мещанская»: в «Художественном» покажут фильмы о Москве

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Ленфильм»

С 22 по 28 июня «Художественный» продолжит программу «Москва, любовь моя», посвященную образу столицы в отечественном кино. Кинотеатр покажет фильмы разных эпох — от немого кино 1920-х до картин конца XX века.

Программу откроет «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли, ленту представит сам режиссер. Она стала полнометражным дебютом постановщика и получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. 

Далее покажут «Третью Мещанскую» Абрама Роома — одну из самых смелых картин 1920-х годов, драму Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», комедию «Покровские ворота», фильм Карена Шахназарова «Курьер», а также «Мимино» Георгия Данелии с Вахтангом Кикабидзе в главной роли.

Расписание показов:

  • 22 июня, 19.45, — «Такси-блюз» (реж. Павел Лунгин);
  • 23 июня, 20.00, — «Третья Мещанская» (реж. Абрам Роом);
  • 24 июня, 19.30, — «Мне двадцать лет» (реж. Марлен Хуциев);
  • 25 июня, 20.00, — «Курьер» (реж. Карен Шахназаров);
  • 26 июня, 19.30, — «Мимино» (реж. Георгий Данелия);
  • 28 июня, 20.00, — «Покровские ворота» (реж. Михаил Козаков).

Билеты на все сеансы доступны на «Афише».

Первая часть программы «Москва, любовь моя» прошла в мае 2025 года. Тогда показали шесть фильмов о столице: драму Марлена Хуциева «Июльский дождь», мелодраму Александра Митты «Москва, любовь моя», ромком Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», мелодраму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», комедию «Новая Москва» и фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». 
 

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