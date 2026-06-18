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К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Cinemark

Американская сеть кинотеатров Cinemark представила необычные ведра для попкорна к премьере фильма «Человек-паук: Новый день». Они выполнены в виде руки супергероя в момент, когда он выпускает паутину.

Ведра объединены с емкостью для напитка: длинная нить — это соломинка, из которой можно пить газировку, а паутинка в виде чаши используется как миска для попкорна. 

© Cinemark

«Паучьи» ведра также выпустили американские сети AMC и Regal. Их варианты похожи друг на друга: они выполнены в виде головы супергероя с крышкой на макушке.

У обоих сетей будет еще по одному ведру. У Regal — с Человеком-пауком, ползущим по зданию, а у AMC — более традиционный вариант, оформленный под костюм героя.

1/2
© AMC
2/2
© Regal

«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

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