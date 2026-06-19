«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных

«Вкусвилл» представил новый дроп продукции для животных. Товары появятся в доставке Москвы и Московской области.



В линейку вошли: натуральные беззерновые корма су-вид для собак (говядина, индейка, курица, кролик), функциональные лакомства для собак и кошек с суперфудами, а также эксклюзивная коллекция мерча для владельцев питомцев: футболки, кепки, дождевики и свитшоты.



Лакомства можно использовать для поощрения и дрессировки. Для собак разработан витаминизированный микс «Говядина с яблоком и морковью», а для кошек лакомства с суперфудом — индейкой с морскими водорослями и шиповником.



В дополнение к новым позициям в продаже остаются товары из предыдущих дропов. Это печенье для собак, влажные салфетки для ухода за ушами и глазами, мороженое для собак, а также мерч: банданы, дождевики и миски.

