Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов

Ретейлер Melon Fashion Group (бренды Zarina, Sela, Befree, Love Republic и Idol) изучает возможность открытия магазинов на первых этажах жилых комплексов. Об этом РИА «Недвижимость» рассказал директор департамента развития компании Игорь Мальтинский.



«У нас есть внутри бренда отдельные проекты, которые теоретически могут оказаться в ЖК, в стилобатах. Пока это начальный этап, есть раздумья действительно», — пояснил Мальтинский.



По его словам, рынок сильно изменился, из-за чего сейчас происходит возвращение популярности стрит-ретейла. Такой формат становится одним из дополнительных каналов продаж.



Многие ретейлеры сейчас переживают кризис. Недавно стало известно, что ювелирная сеть PanClub (бывшая Pandora) за последние полгода закрыла почти все розничные точки в стране. В ноябре 2025 года у сети был 21 магазин, но к июню 2026-го осталось только два — в московском «Авиапарке» и петербургской «Галерее».