Диагноз инсульт у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился

Дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщил в телеграм-канале митрополит Иларион.
Он попросил подписчиков молиться о здравии музыканта. По словам митрополита, Спивакова отвезли в больницу на машине скорой помощи. «Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни», — добавил он.
Илларион знаком со Спиваковым благодаря совместным музыкальным проектам. У митрополита — музыкальное образование, он пишет музыку. В 2011 году Спиваков и митрополит Илларион иницировали Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.
Владимир Спиваков — советский и российский дирижер и скрипач, народный артист СССР. Он руководит Национальным филармоническим оркестром России и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Ему 81 год.