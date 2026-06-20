Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова

«Централ Партнершип» выделят средства на четыре фильма. Среди них — «Щелкунчик» с Марком Эйдельштейном от режиссера Феликса Умарова, снявшего «Пророка». Картина получит 450 млн рублей. Еще 400 млн рублей направят на сиквел «Волшебника Изумрудного города», 200 млн рублей — на фильм «Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым, 100 млн рублей — на «Битву за Москву» Игоря Копылова.