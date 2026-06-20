В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров

Дептранс Москвы придумал новый способ проверить, какую максимальную скорость развивают электровелосипеды курьеров. Теперь транспорт доставщиков проходит контроль на динамических стендах.
Совместные рейды проводят сотрудники дептранса Москвы, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), ГИБДД и ГБУ «Мостранспроект». Если выяснится, что электровелосипед может разогнаться выше 25 километров в час, то оформляются документы для суда.
Нарушителей привлекают по статье 15.5 КоАП, которая предполагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для курьеров. Сам сервис доставки могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей. Электротранспорт при этом эвакуируют.
Сейчас более 70% курьеров в Москве используют собственный средства передвижения, сообщил «Коммерсанту» глава Ассоциации транспортно-логистических компаний МАКС Александр Митюков. Он надеется, что новые меры дептранса снизят долю электровелосипедов, не соответствующих требованиям.
На данный момент в столице 36 тыс. курьеров ежесуточно выполняют 700 тыс. заказов. В мэрии ожидают, что к 2030 году количество доставок превысит 1,5 млн, но значительную их часть начнут выполнять роботы.
По нынешним требованиям все курьерские велосипеды в Москве должны быть оборудованы IOT-модулями, которые автоматически замедляют скорость движения транспорта, а также передают телематические данные в информационную систему города.