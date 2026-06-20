В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров

Нарушителей привлекают по статье 15.5 КоАП, которая предполагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для курьеров. Сам сервис доставки могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей. Электротранспорт при этом эвакуируют.