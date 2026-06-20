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В Польше кто-то разрушил плотину бобров. Они построили семь новых — и порадовали лесников

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Niklas Hamann/Unsplash

В Польше неизвестные разрушили бобровую плотину, но животные построили семь новых. Об этом сообщает Zielona Interia.

У бобрового семейства в лесу под Познанью была плотина. С ее помощью они подняли уровень воды, чтобы защитить свои норки от хищников и морозов. Кому-то эта плотина не понравилась — он разрушил ее, чтобы прогнать животных. Однако упрямые бобры построили на этом месте целых семь новых запруд.

Тем самым животные очень помогли местным лесникам — появился красивый разлив, который удерживает воду, не давая ей уходить в реки и дальше в Балтийское море. А это помогает экосистеме.

«Мы стараемся тратить очень много денег на удержание воды в лесу, на малую ретенцию, а они делают это бесплатно», — отметил лесничий Яцек Щепаник.

По оценкам «Вод Польских», плотины бобров помогают удерживать на территории страны до 70 млн кубометров воды. Это столько же, сколько вмещает озеро Гопло в центральной Польше или Великое озеро в Тверской области.

При этом бобры часто конфликтуют с людьми: фермеры жалуются на затопленные поля, а в городах животные повреждают деревья в парках. В лесах они также могут уничтожать молодые посадки. В лесничестве Вельна недавно бобры срубили высаженные лесниками дубы и буки, но, по словам специалистов, пользы от их присутствия все равно больше.

За разрушение бобровых плотин в Польше грозит штраф до 5000 злотых (около 100 тыс. рублей). В Zielona Interia напоминают, что бобр был первым животным, взятым под охрану в Польше: еще около 1000 года король Болеслав Храбрый запретил охоту на них.

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