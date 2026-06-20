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Ведущий «Матч ТВ» сказал, что женщина может судить ЧМ только после более жесткого отбора

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: @am_romanov

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов сказал, что к женщинам при отборе на Чемпионат мира в качестве судей и при выдаче водительских прав нужно применять более жесткие требования.

Своим мнением он поделился во время обсуждения матча ЧМ между ЮАР и Чехией, который судила 39-летняя американка Тори Пенсо. Это был второй раз в истории мужских чемпионатов мира по футболу, когда главной судьей работала женщина.

К работе ее команды на матче не возникло никаких вопросов, тем не менее Романов и два футбольных эксперта решили обсудить в эфире «Матч ТВ», следует ли допускать женщин-судей на ЧМ.
 

Видео:&nbsp;«Матч ТВ»

Ведущий Андрей Романов пришел к такому выводу: «Женщина имеет право работать на чемпионатах мира, если проходит более жесткое сито отбора. Как и женщины-водители. Уж простите. Сейчас на нас налетит очень много хейта, но – с точки зрения того, как они себя ведут и на дороге, и в судейской работе – должно быть более жесткое сито. Если логика мышления приблизительно такая, укладывается в какие-то мужские вещи, тогда есть возможность, можно давать».

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов сказал в ответ: «Кстати, женщины за рулем – я с тобой соглашусь. По супруге своей сужу». В 2016 году Радимова лишили водительских прав на полтора года за отказ в прохождении медосвидетельствования: его заподозрили в вождении в нетрезвом виде.

При этом и ведущий, и эксперты в студии сошлись в том, что Пенсо отработала хорошо, и вопросов к ней нет.

Журналистка «Спортса» Любовь Курчавова отметила, что мнение Романова не подтверждено фактами. Он не привел никакой статистики о том, хуже или лучше женщины справляются с судейством. Кроме того, по отношению к женщинам нет никаких поблажек — при отборе на ЧМ они проходят ту же систему международной сертификации и контроля качества, что и мужчины.

Что касается «мужской логики мышления», тут абсолютно неясно, о каких когнитивных качествах идет речь, а без их четкого определения, Романов просто распространяет стереотипы.

Касательно навыков вождения исследования говорят прямо об обратном. В 2024 году специалисты НИУ ВШЭ проанализировали 158 тыс. судебных решений и пришли к выводу, что виновниками ДТП в России в 91,7% случаев становятся мужчины. Даже после учета различий в количестве водителей разного пола и количестве километров, которые они в среднем проезжают, мужчины в 3,25 раза чаще совершают ДТП, в результате которых возбуждаются уголовные дела. Подобная статистика характерна и для других стран.

После критики в адрес Романова ведущий извинился. «Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиаля. Тем не менее признаю — формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они [слова] задели. Ведущему не следует уходить в крайности», — написал он в соцсетях.
 

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