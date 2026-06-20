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«История игрушек-5» собрала 17,5 млн долларов на предпоказах — это рекорд 2026 года

Афиша Daily
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Иллюстрация: Walt Disney Pictures

Мультфильм «История игрушек-5» на предпоказах заработал 17,5 млн долларов. Это рекорд 2026 года, сообщает Variety.  

Ранее лучший результат был у «Майкла», который на предварительных сеансах принес кассу в 12,6 млн долларов. «История игрушек-5» также стала второй анимационной лентой по сборам до официальной премьеры. Лидерство удерживает «Суперсемейка-2», которая в 2018 году на предпоказах заработала 18,5 млн долларов.  

Аналитики считают, что в эти выходные «История игрушек-5» заработает от 145 до 150 млн долларов. Хотя некоторые эксперты пророчат стартовую кассу в размере от 160 до 175 млн долларов.  

Премьера пятой «Истории игрушек» состоялась 19 июня. По сюжету Вуди, Базз, Джесси и остальные герои столкнутся с новым антагонистом — планшетом LilyPad. 

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