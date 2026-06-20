Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба

«Наказание Ахмади в виде 74 ударов плетью лишь за то, что она пела и появилась без хиджаба, — еще одно напоминание о том, что ситуация с правами человека в Иране не изменилась, несмотря на пропагандистскую кампанию иранских властей военного времени, направленную на улучшение их имиджа», — отметила Бахар Гандехари из американского Центра по правам человека в Иране.