Стали известны лауреаты премии «Золотая Маска»

В Омске назвали лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска». Церемония награждения состоялась 20 июня в Музыкальном театре города.
В номинации «Драматический театр. Большая форма» победили спектакли:
- «В списках не значился» Московского театра Олега Табакова,
- «Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур»,
- «Перед рассветом» московского театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова»,
- «Солнце Ландау» столичного Театра имени Евгения Вахтангова.
Лучшими драматическими спектаклями малой формы признаны:
- «Кукольный дом» Магаданского государственного музыкального и драматического театра,
- «Курьер» московского театра «Центр драматургии и режиссуры»,
- «Обломов» Александринского театра,
- «Позывной Тишина» Московского театра Олега Табакова,
- «Я не убивала своего мужа» столичного Театра Наций.
Призеры в номинации «Опера»:
- «Семён Котко» Государственного академического Большого театра,
- «Аида» Мариинского театра,
- «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского,
- «Сказки Гофмана» самарского театра «Шостакович Опера Балет»,
- «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета.
Лучшие в номинации «Современный балет»:
- «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета,
- «Преступление и наказание» петербургского Театра балета Бориса Эйфмана.
Номинацию «Классический балет» в этом году не присуждали.
В номинации «Оперетта/Мюзикл» награды получили постановки:
- «22 июня…» Омского театра юных зрителей,
- «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.
Лауреатами в категории «Театр кукол» стали:
- «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол,
- «Конек-горбунок» Рязанского театра кукол,
- «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол.
Премию за лучший «Современный танец» получила постановка «Контакт» краснодарского Театра современного искусства.
Внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей получила постановка «Рыжий. Честный. Влюбленный» Кировского театра юного зрителя «Театр на Спасской». Специальную премию президента «Золотой Маски» вручили коллективу Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола за спектакль «Легенда ветров».
Специальной премией сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» наградили композитора, пианиста и педагога Александра Чайковского. Его отметили с формулировкой «за сохранение русских музыкальных традиций в оперном и балетном искусстве».
«Золотая Маска» — российская национальная театральная премия, учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Она считается одной из главных профессиональных наград в сфере театрального искусства в РФ.