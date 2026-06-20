Стали известны лауреаты премии «Золотая Маска»

В этом году премию «Золотая Маска» получил мэр Москвы Сергей Собянин за существенную поддержку театрального искусства в России. В феврале этого года «Маской» наградили французскую актрису Фанни Ардан, известную по фильмам «8 женщин» и «Сабрина».