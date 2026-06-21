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В России начался самый длинный день в году

Афиша Daily
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Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва»

21 июня в Северном полушарии будет самым длинным днем 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.

На широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой — 6 часов 27 минут.

Солнце в 11.24 мск достигнет наивысшей в году точки над горизонтом. Это явление называют летним солнцестоянием. 

После этого дневное время будет убывать, а ночное расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самое короткое светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.

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