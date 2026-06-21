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Фестиваль «Архстояние Детское-2026» объявил полную программу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Архстояние»

12-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» пройдет с 25 по 28 июня 2026 года в арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская область). Полная программа фестиваля уже опубликована на сайте.

Пять художников исследуют метаморфозы времени и предложат свое видение, как взаимодействовать с ним. На мероприятии появятся арт-объекты: «Ворон считать» от основателя российского лэнд-арта Николая Полисского, «Петля времени» от Саши Фроловой, созданная при поддержке Альфа-банка, встречающие гостей сфинксы-„Хранители времени» Даши Фурсей, «Место для скуки» Веры Светловой и аттракцион — консерватор моментов счастья «Машина времени» Наташи Обуховой. «Большая грязь» и бороздящие просторы огромные шары-планеты также вернутся на фестиваль. 

25 июня Fire Granny замиксуют электронику с джанглом и буги-вуги, в пятницу на большую сцену выйдет проект «Запрещенные барабанщики». А перед субботним большим костром прозвучат суперхиты из мультфильмов в исполнении Глеба Андрианова и его камерного оркестра Cinematica. 

В этом году «Архстояние Детское» откроет 16 костров, символизирующих 16 часов бодрствования каждый день. А завершится все сожжением «Черной дыры» — объекта, победившего в открытом конкурсе. 

Планируются диско-карнавал «Время резиновое» под двухчасовой диджей-сет Тани Андриановой, спектакль-фэнтези «Бесконечная история» по мотивам культового романа Михаэля Энде 1979 года и разные перформансы, посвященные теме события.

Для изучения метаморфоз времени откроется мастерская, где свои зоны представят 25 культурных институций. Например, в «Пиктофауне» Государственного Дарвиновского музея дети и взрослые смогут поиграть в настолки о животных. Посетителям также будет доступна ярмарка искусства.

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