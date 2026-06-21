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Морган Фримен спродюсирует альбом, посвященный 100-летней истории блюза

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Conan O'Brien/YouTube

Американский актер Морган Фримен выступит продюсером альбома из 12 песен, посвященных 100-летию блюза. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Название проекта — «Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience». Фримен также выступит в нем рассказчиком. Альбом выйдет 7 августа на лейбле Decca Records.

«Блюз, основанный на историях, дошедших от Западной Африки до американского Юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой», — говорится в заявлении Фримена.

Недавно Мадонна выпустила короткометражку к выходу ее нового альбома «Confessions II». В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербэтча, Кейт Мосс, Джулию Гарнер и Одессу Эзайон.

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