Морган Фримен спродюсирует альбом, посвященный 100-летней истории блюза

Американский актер Морган Фримен выступит продюсером альбома из 12 песен, посвященных 100-летию блюза. Об этом пишет The Hollywood Reporter.



Название проекта — «Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience». Фримен также выступит в нем рассказчиком. Альбом выйдет 7 августа на лейбле Decca Records.



«Блюз, основанный на историях, дошедших от Западной Африки до американского Юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой», — говорится в заявлении Фримена.



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