Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России в 2025 году

Писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) — самый издаваемый автор художественной литературы в России по итогам 2025 года, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России». Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 млн экземпляров.
При этом многолетний лидер рейтинга тиражей — американский писатель Стивен Кинг — по итогам 2025 года оказался на четвертом месте. Общий тираж его 143 книг составил 588,2 тыс. экземпляров. Кроме того, находившаяся долгое время в списке Дарья Донцова не попала даже в топ-10. Общий тираж писательницы сократился на 15,9%. В 2025 году было продано 276 тыс. экземпляров 69 выпущенных книг, выпущенных в прошлом году. В списке также оказались Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками и Николай Гоголь.